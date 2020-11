Ministrul ungar al justitiei, Judit Varga, a declarat marti in cadrul unei videoconferinte a ministrilor afacerilor europene din UE ca aplicarea de "standarde duble" in ce priveste statul de drept este "inacceptabila", transmite MTI. Potrivit ministrului ungar, Comisia Europeana aplica standarde diferite in ce priveste procedura de numire a autoritatilor pentru media. Astfel, a exemplificat ea, in cazul Ungariei, este nevoie de o majoritate calificata de deputati pentru a face numiri, in timp ce in Belgia si Danemarca guvernul ii numeste direct pe acesti oficiali. De asemenea, Observatorul pluralismului…