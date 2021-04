Necesarul de investitii in sectorul energetic romanesc, estimat la 12-15 miliarde de euro, depaseste cu mult fondurile europene disponibile in acest sector, a declarat, miercuri, Catalin Stancu, managing partner in cadrul companiei de consultanta Horvath & Partners, intr-o conferinta de presa. El a aratat ca, prin Planul National de Redresare si Rezilienta, Romania ar putea primi 1,3 miliarde de euro pentru sectorul energetic, la care se adauga 6 - 7 miliarde de euro din Fondul de Modernizare. "Nevoia de investitii din sectorul energetic depaseste cu mult aceste surse, intre 12 si 15 miliarde…