Ștampila - eliminată din semnăturile oficiale în Ministerul Dezvoltării. Precizările ministrului Cseke Attila Ordinul de ministru este aplicat persoanelor fizice, juridice de drept privat, precum si entitatilor fara personalitate juridica care nu mai au obligatia de a aplica stampila pe declaratii, cereri, contracte sau orice alte documente ori inscrisuri depuse la MDLPA, se anunța intr-un comunicat de presa al ministerului.„Dispozitiile acestui ordin se aplica si la nivelul institutiilor publice si organelor de specialitate ale administratiei publice centrale aflate in subordinea MDLPA, precum si la nivelul unitatilor care functioneaza sub autoritatea MDLPA”, se precizeaza in același comunicat.Codul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

