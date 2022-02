Stiri pe aceeasi tema

- Un recital cameral extraordinar, susținut de doi muzicieni francezi de reputație internaționala, violoncelistul Marc Coppey și pianistul Francois Dumont, va avea loc marți, 15 februarie, ora 19, in Sala mare a Ateneului Roman.

- Ziua Roșiei Montane, sarbatorita printr-un mini-recital al lui Razvan Stoica. Va canta la o vioara Stradivarius Duminica, 6 februarie, este Ziua Roșiei Montane, iar in acest an este sarbatorita pentru prima data de cand așezarea din Munții Apuseni este in UNESCO. Evenimentele dedicate comunei vor avea…

- Arareori se ofera ocazia ca, in aceeași seara, sa poata fi ascultate cele trei mari sonate enesciene. Cu atat mai temerar și mai interesant este demersul a doi tineri muzicieni, care, speram, va atrage atenția publicului asupra acestui eveniment muzical d

- Tudor Torge este un foarte tanar chitarist clujean care a reușit sa obțina in 2020, Premiul III la unul dintre cele mai prestigioase concursuri de chitara clasica din lume, „Guitar Foundation of America Competition”.

- Joi, 20 ianuarie, de la ora 19, spectatorii sunt invitați la recitalul cameral susținut de Ana David (vioara), Horațiu Balan (vioara) și Andreea Olariu (pian), artiști ai Filarmonicii Banatul. Aceștia vor interpreta urmatoarele lucrari: ❂ Darius Milhaud – Sonata pentru doua viori și pian; ❂ Maurice…

- Stagiunea de marți seara propune, din nou, o intalnire cu doi tineri muzicieni ale caror nume au reușit sa atraga atenția prin succese remarcabile. Violoncelista Izabela Ghergu este studenta la Universitatea Naționala de Muzica din București clasa prof.univ.dr. Marin Cazacu.

- Marți, 4 ianuarie 2022, Stagiunea de marți seara invita la un recital de chitara susținut de Dragoș Ilie. Muzicianul s-a remarcat ca unul din cei mai charismatici și expresivi tineri chitariști ai generației sale. In prezent, urmeaza studiile de Doctorat la University of Texas din Austin/SUA, la clasa…

- In 2021, pianistul Ionuț Diaconu a obținut o bursa Erasmus pentru a studia timp de un semestru la Academia de Muzica ,,Franz Liszt’’ din Budapesta, precum și o bursa acordata de Uniunea Muzicienilor Interpreti din Romania .