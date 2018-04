Stiri pe aceeasi tema

- Sala "Dan Spataruldquo; din Medgidia va gazdui duminica, 29 aprilie, un stagiu de pregatire in probele de concurs "Shaolin Sanda Non Contact" si "Tuishou", in paralel cu un curs practic de arbitraj in Kung Fu. Cele doua actiuni sunt organizate de Clubul Sportiv Silver Samurai din Medgidia presedinte,…

- Duminica, 13 mai, la Complexul Sportiv „Tomis” din strada Flamanda, se va desfasura Campionatul National de Kung-Fu, la probele Tuishou si Shaolin Sanda Non-Contact, editia 2018, pentru copii, cadeti, juniori, seniori si veterani. Categoriile de varsta sunt: copii: 4-5 ani, 6-7 ani, 8-9 ani, 10-11 ani,…

- Federatia Romana de Arte Martiale de Contact si Clubul Sportiv "Marea Neagra" Constanta anunta ca duminica 25.03.2018 la Complexul Sportiv "Tomis" din Constanta, strada Flaminda nr.11, se va desfasura Campionatul National de Kung Fu, la proba de "Sanda Light Fighting", editia 2018, pentru copii, cadeti,…

- Grupul ceho-slovac de servicii financiare J&T Finance Group a avertizat luni ca nu va putea finaliza o tranzactie care ar da conglomeratului chinez CEFC o participatie mai mare la J&T Finance Group daca partea chineza nu va raspunde in mod satisfacator la informatiile aparute in presa privind problemele…

- Potrivit unui proiect de lege redactat la nivelul Ministerului Justitiei, firmele nu vor mai avea dreptul sa emita actiuni la purtator, iar societatile care au astazi actionari avand astfel de titluri vor fi obligate sa le transforme in actiuni nominative in termen de cel mult 1 an si jumatate, scrie…

- Un barbat din Marea Britanie, care consumase alcool, a scapat in ultimul moment de la moarte, dupa ce s-a intins intre șinele de cale ferata. Imaginile cu Derek Acton, in varsta de 44 de ani, au fost surprinse de camerele de supraveghere dintr-o gara. Barbatul se plimba pe peronul statiei…

- Actiunile de protest sunt programate miercuri, intre orele 13.00 – 15.00 si joi, intre orele 10.00 – 14.00. Reprezentantii salariatilor din Educatie solicita modificarea OUG nr. 3/2018 privind unele masuri fiscal-bugetare, prin care mii de angajati din invatamant aflati in concediu medical pierd sume…

- Dupa ce o prezentase pe Madalina Manole in sute de spectacole, puțina lume știe ca Octavian Ursulescu, reper al evenimentelor de calitate din ultima jumatate de secol, a avut bucuria de a o iniția pe marea solista in tainele prezentarii, dar și sa-i susțina debutul regretatei artiste in aceasta ipostaza.…