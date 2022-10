Stiri pe aceeasi tema

- Stafeta Veteranilor Invictus, care a pornit in data de 5 octombrie pe traseul galben din Bucuresti, cu destinatia Carei, a ajuns luni la Sfantu Gheorghe. Membrii stafetei galbene au fost intampinati de prefectul Raduly Istvan, de conducerea Garnizoanei Sfantu Gheorghe, precum si de reprezentanti ai…

- Iata anunțul facut de Gazeta Sporturilor, publicația la care jurnalistul lucreaza:"Barbatul din imagine a disparut marți dupa-amiaza, 4 octombrie, in jurul orei 16.30, din București - zona Bd. Uverturii, cartier Militari.Semnalmente: inalțime 1.80, greutate 88 kg, par grizonat, ochi caprui, varsta 55…

- Iata anunțul facut de Gazeta Sporturilor, publicația la care jurnalistul lucreaza:"Barbatul din imagine a disparut marți dupa-amiaza, 4 octombrie, in jurul orei 16.30, din București - zona Bd. Uverturii, cartier Militari.Semnalmente: inalțime 1.80, greutate 88 kg, par grizonat, ochi caprui, varsta 55…

- Tragerea la sorți a grupelor turneului final ale Campionatului European Under 21 va avea loc la București, pe 18 octombrie. Turneul final, la care vor participa 16 echipe, intre care reprezentativele țarilor-gazda, va fi organizat in țara noastra in doua orașe, Cluj-Napoca și București, fiecare oraș…

- Tragerea la sorți a grupelor turneului final al Campionatului European Under 21 va avea loc la București, pe 18 octombrie, a anunțat miercuri Federația Romana de Fotbal (FRF). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Patru cadavre ale unor civili ucisi, gasite in satul Zaliznisne, in regiunea Harkov, recucerita de Kiev de la forte ruse, prezinta "urme de tortura", anunta parchetul ucrainean, relateaza AFP. Cele patru cadavre au fost gasite duminica si "prezinta urma de tortura". "Trei dintre ele au fost ingropate…