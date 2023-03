Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, a vorbit miercuri, intr-o conferința de presa la Palatul Victoria, despre reforma pensiilor speciale, asumata de Romania in PNRR. Boloș spune ca „se cunoaște nivelul de rigurozitate și exigența pe care o are Comisia Europeana” in privința…

- Cererea de plata numarul 2 din Planul Național de Redresare și Reziliența va fi finalizata pana la jumatatea acestui an, astfel incat Romania sa aiba acces la miliardele de euro oferite de Uniunea Europeana. Intr-un interviu acordat colegului nostru, Lucian Balanuța, secretarul de de stat in Ministerul…

- Guvernul a adoptat, miercuri, un proiect de ordonanta de urgenta elaborate de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, impreuna cu Ministerul Energiei si Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, care are rolul de a aduce o serie de modificari punctuale actelor normative…

- „Odata cu Ordonanta aprobata astazi in Guvern, intram in linie dreapta spre validarea clarificarilor solicitate de Comisia Europeana. Pe deoparte, clarificam aspectele privind decarbonizarea sectorului energetic care au fost discutate cu CE. Guvernul a obtinut un succes referitor la noul context energetic…

- Marcel Bolos a spus ca 1.100 de lei e nivelul pensiei minime sociale, ceea ce spune foarte mult despre standardul de viata, precizand ca se are in vedere un scenariu de majorare a plafonului de venit care merge pana in 3.000 de lei. Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a vorbit…

- Discutiile au facut referire la pregatirea indeplinirii jaloanelor si tintelor asumate pentru anul 2023, conform calendarului de implementare, in perspectiva transmiterii urmatoarelor cereri de plata, anunta Executivul. ”Avem un dialog foarte bun cu reprezentantii Comisiei Europene pentru clarificarea…

- „Avem un dialog foarte bun cu reprezentanții Comisiei Europene pentru clarificarea modului in care am indeplinit țintele și jaloanele incluse in cea de-a doua cerere de plata din PNRR, transmisa in luna decembrie a anului trecut. Acest proces va fi urmat de validarea partenerilor europeni și de incasarea,…

- Ministrul Investitiilor a precizat ca in privinta PNRR, pe data de 15 decembrie 2022 a fost transmisa la Comisia Europeana cererea de plata numarul 2. ”Suntem in plin proces de validare cu Comisia a celor 55 de jaloane si tinte pe care le-am avut de indeplinit pentru trimestrul 1 si 2. Dupa cum stiti,…