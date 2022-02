Stadionul „Tineretului“ din Banie, arena legendara a fotbalului craiovean, va fi pus la pamant in acest an. Consiliul Judetean (CJ) Dolj, proprietarul bazei sportive, a prins in bugetul de venituri si cheltuieli, pe anul 2022, doua investitii care vizeaza stadionul unde a evoluat Universitatea Craiova de la infiintare (1948) si pana la promovarea in prima divizie (1964). Dupa mai bine de 15 ani de chin birocratic, timp in care arena ajunsese o ruina, CJ Dolj a reusit sa reintre in posesia stadionului „Tineretului“, iar acum vrea sa-l transforme intr-un complex sportiv multifunctional. Investitia…