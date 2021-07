Stadionul Francisc Neuman din Arad, inundat după ultimele ploi Dupa ploile din ultima vreme din Arad, stadionul „Francisc Neuman” utilizat de UTA Arad a fost inundat. Deja aflatin centrul unei dispute intre UTA și administratorul Recons, la cateva ora inundațiile le dau „apa la moara” celor de la clubul sportiv. Potrivit Aradon , ploaia din aceasta dupa-amiaza a inundat aproape tot demisolul stadionului. Acum, apa s-a infiltrat și prin pereți, dupa cum rezulta din filmulețele prezentate de ziarul aradean. Aparent, cand e furtuna, iar vantul bate spre tribuna I, demisolul – care adapostește toate vestiarele și diferite alte incaperi – devine bazin de inot.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

