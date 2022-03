Stadionul echipei de fotbal FC Barcelona se va numi Spotify Camp Nou Camp Nou, legendarul stadion al clubului FC Barcelona, se va numi Spotify Camp Nou, in urma unui contract de sponsorizare tocmai semnat de cele doua parti. Intelegerea mai trebuie aprobata si de adunarea extraordinara a membrilor delegati ai clubului, ce va avea loc pe 3 aprilie, insa, aceasta este considerata doar o formalitate. Incepand cu sezonul 2022-2023, brandul Spotify va putea fi vazut si pe tricourile echipelor de fotbal masculine si feminine ale clubului catalan. Spotify va cumpara si spatiu publicitar digital pe panourile din jurul terenului. Compania va afisa mesaje publicitare care,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Spotify si FC Barcelona au semnat un contract de sponsorizare de mai multe sute de milioane de dolari, in urma caruia, printre altele, bradul companiei suedeze va face parte din numele stadionului, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

