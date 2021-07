Stiri pe aceeasi tema

- „Elicopterul UH-60 a fost ridicat din zona in care a aterizat si a fost transportat la un hangar din apropiere, ieri, cu sustinerea autoritatilor romane. Aeronava va fi returnata Batalionului 3 din Regimentul 1 Aviatie, ce are baza la 'Mihail Kogalnieanu'. Suntem recunoscatori pentru sustinerea pe care…

- Elicopterul Black Hawk care a aterizat fortat, joi, in Piata Charles de Gaulle din Bucuresti, va fi transportat la baza militara "Mihail Kogalniceanu", iar partea americana nu va face "speculatii" pana la finalizarea anchetei comune ce vizeaza acest incident, a declarat maiorul Matthew St. Clair,…

- El a amintit ca aterizarea fortata face subiectul unei investigatii in curs, care este "desfasurata in comun de Guvernele roman si american. Elicopterul Black Hawk care a aterizat fortat, joi, in Piata Charles de Gaulle din Bucuresti, va fi transportat la baza militara "Mihail Kogalniceanu, iar partea…

- Elicopterul Black Hawk care a aterizat in aceasta dimineața in Piața Charles de Gaulle din București este tractat spre Baza militara 90 de la Otopeni. Aeronava este tractata cu ajutorul unui vehicul folosit pe aeroporturi, iar convoiul care o insoțește este format din mașini ale poliției, armatei și…

- Elicopterul de lupta al SUA care a aterizat forțat, joi, in Piața Charles de gaulle din București, a fost luat, in urma cu puțin timp de armata americana și va fi dus intr-o baza romaneasca. Anchetatorii au terminat cercetarea la fața locului, iar acum aparatul de zbor este tractat pe niște…

- Ministrul Muncii Raluca Turcan a marturisit, pe Facebook, ca a fost martora la incidentul în care a fost implicat un elicopter american Black Hawk, aterizat forțat în Piața Charles de Gaulle din București. Demnitarul liberal a spus ca a asistat la momentul în care forțele MAI au degajat…

- Un elicopter a fost nevoit sa aterizeze fortat in Bucuresti Foto arhiva În capitala sunt restrictii pe bulevardele Aviatorilor si Prezan, dupa ce un elicopter a fost nevoit sa aterizeze fortat. Elicopterul Black Hawk a lovit doi stâlpi în Piața Charles de Gaulle, stâlpi…

- Un elicopter aparținand Armatei americane a aterizat forțat joi in nordul Capitalei, in sensul giratoriu din Piața Charles de Gaulle, unde a doborat doi stalpi de iluminat. Elicopter Black Hawk – aterizare de urgența in Piața Charles de Gaulle din București—Video primit de la cititori.Posted by HotNews.ro…