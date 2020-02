Srilankezul dispărut de la Leţcani este de negăsit. A spus că se duce „până la Carrefour“ Acesta a motivat vineri sefilor sai ca are o indigestie si ca nu poate veni la serviciu, apoi nu a mai raspuns apelurilor telefonice. Cel mai probabil, spun oamenii legii, acesta ar fi plecat in Vest, foarte probabil in mod ilegal. Barbatul, in varsta de 25 de ani, era casatorit si avea copii in tara de origine. El locuia in Letcani, langa locul de munca, iar permisul de sedere si alte documente le-a lasat la administratorii firmei. De asemenea, acest (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

