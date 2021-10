Stiri pe aceeasi tema

- Serialul Netflix "Squid Game", despre un turneu mortal in care adulții joaca jocuri pentru copii in speranța de a caștiga un premiu mare in bani, are acum propria sa marca de criptomoneda care s-a lansat cu o creștere uriașa a prețului, scrie CNBC. SQUID se tranzacționeaza la 2,22 dolari, in creștere…

- Serialul sud-coreean Squid Game ar putea genera profituri de aproximativ 900 de milioane de dolari pentru companie, a anunțat Netflix in urma cu cateva zile. Netflix a platit 21,4 milioane de dolari pentru noua episoade – aproximativ 2,4 milioane de dolari pe episod, si compania estimeaza ca Squid Game…

- Vizionarea de continut pe Netflix a crescut cu 14- in orele in care Facebook a fost indisponibil la nivel global pe 4 octombrie, potrivit companiei. Netflix sustine ca nu concureaza doar cu alte servicii de streaming, precum Amazon Prime Video, HBO Max si Disney Plus, ci si cu diverse activitati, precum…

- Serialul „Squid Game” se bucura de un succes rasunator, dar provocarile din acesta starnesc ingrijorari in randul profesorilor. Un consiliu din sudul Angliei ii sfatuieste pe parinti sa nu-si lase copiii sa urmareasca serialul disponibil pe Netflix, dupa ce au aparut informatii ca mai multi tineri copiaza…

- Productia sud-coreeana „Squid Game” a devenit cel mai popular serial Netflix, în functie de performanta obtinuta în primele saptamâni din momentul lansarii, transmite News.ro.„Squid Game” a fost vizionat de pe 111 milioane de conturi în doar primele…

- ​Site-ul propagandist nord-coreean Arirang Meari a postat marti un articol care afirma ca „Squid Game” (Jocul calamarului), serialul sud-coreean produs de Netflix care a devenit un fenomen global, „prezinta realitatea societatii” din tara vecina, relateaza EFE și Agerpres.„Se…

