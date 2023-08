Stiri pe aceeasi tema

- Un interlop din clanul Duduianu, dat in urmarire in dosarul manelistilor, a fost prins de politistii din Los Angeles, Statele Unite ale Americii, informeaza Antena3. Anaser Duduianu, pe numele sau real Florin Duduianu, figura de mult timp pe lista celor mai cautati infractori romani. Motiv pentru care…

- Marcel Serbuc, presupusul criminal al Anei Maria, fetița de 12 ani gasita decedata in lada unui pat, in București, a fost prins in Olanda. Principalul suspect se afla la aceasta ora in custodia autoritaților olandeze, urmand ca acesta sa fie adus in Romania, potrivit surselor judiciare, citate de…

- Barbatul suspectat ca a ucis-o pe fata de 12 ani, al carei trup neinsuflețit a fost gasit in lada canapelei intr-un apartament din București, a fost prins in Olanda, dupa ce Poliția l-a dat in urmarire internaționala. Procedurile de extradare catre Romania sunt acum in derulare. Poliția Romana arata…

- Ilie Marcel Serbuc, suspectul principal in cazul crimei din Sectorul 4 al Capitalei, a fost prins astazi, 10 iunie, in Olanda. In cazul sau, se deruleaza procedurile de extradare catre Romania, relateaza News.ro.Serbuc figura pe lista celor mai cautati fugari din Europa, el fiind considerat periculos.…

- Un tanar de 20 de ani, din Slovacia, a fost prins in flagrat de polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate si procurorii DIICOT Craiova, in timp ce ar fi pus in vanzare 170 de grame de cocaina, pentru 7.550 de euro. Anchetatorii spun ca tanarul ar fi achizitionat drogurile din Tarile…

- SpyNews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania va prezinta, in exclusivitate, detalii exclusive de la audieri. Dana Roba, aflata in stare grava, la spital, dupa ce a fost lovita de mai multe ori de soțul ei, cu un ciocan, nu poate sa iși mai foloseasca decat un picior și ochii. Cum a raspuns…

- Ies la iveala detalii terifiante despre cum a fost torturata Dana Roba chiar de soțul ei, tatal fetițelor sale. Daniel Balaciu a facut un gest incredibil dupa ce și-a mutilat soția. SpyNews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania va prezinta, in exclusivitate, informații șocante despre incidentul…

- Un cetatean strain, cu resedinta in Romania, a fost retinut pentru 24 de ore, iar apoi plasat in control judiciar, el fiind cercetat pentru trafic de droguri de risc dupa ce a fost prins in flagrant avand in autoturismul sau 1,1 kilograme de cannabis, iar de la locuinta sa din Marghita au fost ridicate…