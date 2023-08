Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din comuna Feldru a murit in aceasta seara, dupa ce a fost spulerat de un autoturism. Accidentul s-a petrecut la doi pași de casa sa. Se pare ca barbatul a fost acroșat de pe marginea drumului, in timp ce se deplasa cu o roaba. Tragedia s-a petrecut in aceasta seara, intre localitațile Feldru…

- Doua fetite care se plimbau pe biciclete au fost lovite de o masina condusa de o tanara de 22 de ani. In urma impactului violent, masina a ajuns intr-un sant. Un bebelus de cinci luni, aflat in autoturism, a intrat in stop cardio-respirator. Accidentul a a avut loc duminica seara pe o sosea din localitatea…

- O postare pe Facebook care arata un carucior abandonat noaptea pe marginea drumului și avertizarea sa nu opriți in asemenea cazuri a devenit virala. Toata lumea se intreaba unde s-au intamplat astfel de cazuri, iar internauții au indicat unele județe din Romania, cum ar fi Bistrița-Nasaud sau Caraș-Severin.…

- „Doi minori ce se aflau pe marginea drumului au fost acrosati de un autoturism in localitatea Teaca. Intervin un echipaj de pompieri, un echipaj de prim ajutor SMURD, un echipaj de terapie intensiva mobila SMURD si un echipaj SAJ”, transmite ISU Bistrita Nasaud. Primele informatii de la locul accidentului…

- In cursul acestei zile, pompierii bacauani au fost solicitați sa intervina in comuna Orbeni, in urma unui apel care anunța faptul ca un autoturism a fost lovit de tren, potrivit UnupeTrous. De urgența, la locul indicat s-au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, o ambulanța SMURD și…

- Un grup de motocicliști din Ungaria a fost spulberat pe DN 68 de o mașina intrata pe contrasens. Doi barbați au murit, altul e ranit grav Șoferul unei mașini a provocat moartea a doi motocicliști maghiari, duminica, 16 iulie, dupa ce s-a angajat intr-o depasire si a intrat intr-un grup de sase motociclisti…

- In cursul acestei zile, pompierii bacauani au fost solicitați sa intervina in comuna Orbeni, in urma unui apel care anunța faptul ca un autoturism a fost lovit de tren, potrivit radio Easy Bacau. De urgența, la locul indicat s-au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, o ambulanța SMURD…

- Un auto-accident mortal s-a produs sambata dupa-amiaza, 8 iulie, in stațiunea valceana Baile Olanești. Una dintre victime a murit la scurt timp, iar cealalta a fost transportata la spital.