Stiri pe aceeasi tema

- FINNEAS a lansat piesa „Mona Lisa, Mona Lisa”. Dupa doua spectacole SOLD OUT la Troubadour din Los Angeles la inceputul acestei saptamani, FINNEAS, caștigator al Academiei și al Premiului GRAMMY®, revine cu o piesa și un videoclip muzical nou-nouț – „Mona Lisa, Mona Lisa”. Piesa vine cu un videoclip,…

- Dinamo joaca azi, de la 11:00, al doilea amical al verii, cu Unirea Slobozia. Cele mai tari informații din timpul partidei vor putea fi citite pe GSP.ro. Dupa primul amical estival, cu Concordia Chiajna (0-1), roș-albii joaca al doilea meci de verificare din acest presezon, cu Unirea Slobozia, in deplasare.…

- Simpaticul dominican cu cetațenie romana revine in atenția fanilor sai cu o noua piesa, “Ella le Gusta”, o colaborare de succes cu artistul The Black VB cu care a filmat un nou videoclip special in orașul natal, Cotui din Republica Dominicana. Pentru filmarile acestui videoclip Hevito s-a intors inapoi…

- Formația om la luna lanseaza „Echilibru”, cel de-al treilea album de studio din istoria trupei, in data de 1 iulie in Timișoara. Discul conține zece cantece și este compus in toamna anului 2021, in perioada in care membrii trupei au locuit impreuna la Soveja, un sat de la poalele Munților Vrancei. Albumul…

- Dupa ce au lucrat impreuna acum opt ani la piesa “Doar Tu” și au avut succes, iata ca Ralflo și Simona Nae au repetat aceasta experiența. Cei doi interpreți care au stiluri muzicale diferite au intrat din nou in studioul de inregistrari și au colaborat pentru piesa “Ca Va”, la care au filmat și un videoclip…

- Dupa cel mai recent single lansat alaturi de ANTONIA, Qodes colaboreaza cu IRAIDA pentru noul single – Crushin on you. Versurile piesei explica perfect momentul cand te indragostești și iți pierzi total mințile, fiind pregatit cu sa-i oferi persoanei iubite totul. Piesa a fost scrisa și compusa de catre…

- Delia surprinde din nou publicul cu o lansare neașteptată și prezintă piesa ” OTZL GLTZ” cu videoclip oficial, dinamic și plin de energie. Piesa a fost compusă de Mihai Susma, Delia, Alex Cotoi, versuri de Mihai Susma, Delia, producție Alex Cotoi, iar videoclipul a fost regizat de SAN, DoP Alexandru…

- Andy Fletcher, membru fondator al trupei de rock alternativ Depeche Mode, a murit la varsta de 60 de ani, conform unui anunt facut joi de formatia din care a facut parte, transmite AFP. ‘Suntem socati si cuprinsi de o imensa tristete ca urmare a mortii premature a dragului nostru prieten, membru al…