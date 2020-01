Stiri pe aceeasi tema

- Sondajul realizat de Pew Research Center din Washington a constatat ca in cele 33 de tari unde au fost compilate opiniile a peste 35.000 de persoane, o medie de 64- dintre respondenti afirma ca miliardarul republican nu ia "decizii bune" si doar 29- isi exprima increderea ca presedintele SUA face ceea…

- Premierul britanic Boris Johnson și președintele SUA, Donald Trump, au afirmat ca așteapta cu interes sa continue cooperarea strânsa și negocierea unui "acord de liber schimb ambițios", a comunicat Biroul prim-ministrului de la Londra, dupa o convorbire telefonica între cei…

- Ieri, 7 decembrie, am participat la un curs de Social Media organizat de Deutche Welle la sediul Digi24 din Bucuresti. In timpul acestui curs am aflat de la „profesoara“ de social media, Aikaterini Pegka, cateva informatii folositoare si interesante.

- Sunt puțini romani care au avut, de-a lungul timpului, onoarea și privilegiul de a fi premiați chiar de președintele Statele Unite ale Americii și, cu siguranța, și mai puțini campineni. Ei bine, anul 2019 a adus un astfel de moment, iar noi consideram ca trebuie facut cunoscut la nivelul localitații…

- Presedintele american Donald Trump va lipsi de la Washington cand adversarii sai democrati vor lansa, miercuri, etapa a doua a procedurii de destituire initiata in septembrie impotriva sa. Revenit vineri in Statele Unite dupa ce si-a petrecut Ziua Recunostintei cu soldati americani din Afganistan, Trump…

- Presedintele american Donald Trump a atacat-o vineri pe fosta ambasadoare a SUA in Ucraina, Marie Yovanovitch, care i-a raspuns chiar in timp ce era era audiata in Congres in cadrul anchetei privind potentiala destituire a liderului de la Casa Alba, relateaza AFP si Reuters. "Peste tot pe unde a trecut…

- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri ca nu a acceptat sa retraga tarifele comerciale ceruta de China, provocand noi incertitudini legate de momentul in care cele mai mari doua economii ale lumii vor pune capat razboiului comercial care a incetinit cresterea economica mondiala, transmite…

- Hunter Biden, a carui activitate profesionala in Ucraina a pus intr-o lumina proasta campania electorala a tatalui sau, fostul vicepresedinte american Joe Biden, a negat marti ca ar fi comis vreo activitate ilegala, dar a recunoscut o "eroare" politica, potrivit Agerpres."Am facut o eroare?…