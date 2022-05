Stiri pe aceeasi tema

- Sprijinul financiar pentru reducerea timpului de munca Programul Kurzarbeit , destinat angajatorilor si altor entitati economice, prelungit pana la 31 decembrie 2022Guvernul a aprobat, printr o ordonanta de urgenta, prelungirea, pana la 31 decembrie 2022, a aplicarii masurii de sprijin financiar pentru…

- Guvernul a aprobat luni, printr-o Ordonanța de Urgența, prelungirea, pana la 31 decembrie 2022, a masurii de sprijin financiar pentru reducerea timpului de munca (Programul Kurzarbeit), a anunțat Ministerul Muncii.

- Premiile acordate olimpicilor vor fi majorate, iar aceștia se vor putea inscrie la liceu fara sa mai susțina probele de Evaluare Naționala. Modificarile in Legea educației au fost aprobate joi, 26 mai, de Guvern. Prin Ordonanța de Urgența aprobata de Guvern sunt introduse masuri integrate pentru a stimula…

- Guvernul urmeaza sa adopte, in sedinta de astazi, mai multe proiecte, unele vizand egalitatea de sanse in privinta concediilor, atribuirea plajelor de la Marea Neagra nou create sau masuri in domeniul fondurilor europene.Un proiect vizeaza, intre altele, modificarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea…

- Un proiect vizeaza, intre altele, modificarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati. Astfel, se prevede ca "orice tratament mai putin favorabil aplicat unei femei sau unui barbat, pe motiv ca au solicitat sau au efectuat concediul pentru cresterea copiilor,…

- CARAȘ-SEVERIN – Indemnizația de șomaj a fost majorata ca urmare a indexarii valorii indicatorului social de referința, lucru produs acum, pentru prima data in ultimii 14 ani… Incepand de luna aceasta, persoanele ramase fara un loc de munca sau tinerii absolvenți care nu au reușit sa se angajeze beneficiaza…

- Administrația Complexului Energetic Oltenia a facut demersuri pe langa Ministerul Muncii pentru ca in sectorul minier și energetic sa poata fi cumulat salariul și pensia. Daniel Burlan, managerul Complexului Energetic Oltenia, a declarat ca la nivelul companiei este in curs de implementare un plan de…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța ca baza de calcul pentru indemnizatia de somaj se majoreaza, de la 1 martie, cu 5,1%, pana la valoarea de 394 de lei. In același timp, subventia acordata angajatorilor de insertie pentru incadrarea tinerilor cu risc de marginalizare sociala…