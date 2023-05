Sprijinul autoritatilor din Ungaria solicitat pentru cautarea celor 4 persoane disparute pe raul Mures (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Scafandrii care cauta cele patru persoane, doi copii si doi adulti, date disparute dupa ce barca in care se aflau s-a rasturnat in raul Mures fac o simulare cu un manechin pentru a vedea ce se intampla cu un corp atunci cand este luat de curentii puternici. ISU Timis a solicitat sprijinul autoritatilor…

- Echipele de intervenție au reluat luni cautarile pe raul Mureș, in zona Periam Port, unde duminica o barca incarcata cu 12 persoane s-a rasturnat. Un copil de aproape patru ani a murit, iar alte patru persoane, doi copii și doi adulți, sunt disparute.

