Stiri pe aceeasi tema

- VEȘTI BUNE… Zilele trecute, a fost publicata, in Monitorul Oficial, ordonanța de Urgența care reglementeaza scheme de ajutor de stat sub forma de granturi acordate producatorilor agricoli pentru unele culturi agricole inființate in primavara anului 2022 și afectate de seceta pedologica din perioada…

- REUȘITA… Proiectul „Dotarea cu Mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unitaților de invațamant preuniversitar Școala Gimnaziala nr.1 Vinderei, județul Vaslui” a fost aprobat cu un punctaj de 94 puncte prin PNRR componenta Educație. Valoarea totala a proiectului este 670.543 lei , fara…

- ANSVSA interzice importul de grau, porumb, floarea-soarelui si rapita originare din Ucraina, pana in iunie 2023 Instituția ANSVSA a anunțat miercuri ca nu se va permite importul in Romania de grau, porumb, floarea-soarelui și rapița originare din Ucraina pana la data de 5 iunie 2023. „Autoritatea Nationala…

- Comisia Europeana a decis sa activeze o clauza excepționala de salvgardare. Masura este valabila pana in data de 5 iunie. Asta inseamna ca tara noastra interzice importurile de grau, porumb, floarea- soarelui și rapița din Ucraina. Pe lista nu apare uleiul de floarea-soarelui Decizia a venit dupa ce…

- Raportarile de pe agridata, site-ul Comisiei Europene, arata clar o invazie agresiva a produselor ucrainene in țarile UE. Practic, toate statele Uniunii Europene au importat porumb, rapița, semințe de floarea soarelui și ulei de floarea soarelui din Ucraina, in cantitați uriașe. Motivațiile importurilor…

- Un acord privind interzicerea importului de produse agricole din Ucraina in cinci tari, inclusiv Romania este pe cale de a fi incheiat cu Comisia Europeana. Este vorba in principal despre grau si porumb, a declarat Mateusz Morawiecki, premierul polonez. Acordul va determina vecinii Ucrainei sa ridice…

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a declarat ca importurile de grau, porumb, floarea-soarelui și rapița vor fi suspendate pana la data de 5 iunie, urmand a se analiza ulterior prelungirea acestei decizii, in funcție de situație. De asemenea, Comisia Europeana va aloca 100 de…

- NEATENȚIE… Un TIR cu floarea-soarelui s-a rasturnat intr-un șant de pe raza localitații Albița. Șoferul a reușit sa se autoevacueze. Din vehicul se scurgea insa motorina, fiind necesara intervenția pompierilor. „Secția de pompieri Huși intervine cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, pentru…