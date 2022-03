Un proiect de ordonanța de urgența, publicat recent pe site-ul Ministerului Muncii, prevede masuri de sprijin financiar al angajatorilor a caror activitate este afectata de razboiul din Ucraina. Astfel, in acest proiect se menționeaza ca agenții economici aflați in situația menționata mai sus vor primi bani de la bugetul asigurarilor de șomaj pentru a le […] Articolul Sprijin financiar pentru angajatorii afectați de razboiul din Ucraina apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! .