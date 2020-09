Stiri pe aceeasi tema

- Alegatorii sunt chemati sa isi aleaga, la 27 septembrie 2020, reprezentantii administratiei publice locale, respectiv primarii, consiliile locale, consiliile judetene si presedintii consiliilor judetene. O particularitate a scrutinelor locale este aceea ca dreptul de vot se exercita numai in comuna,…

- Dupa modelul occidental și Iașul ar urma sa devina un oraș cu standarde europene in aceea ce privesc activitațile administrației publice locale și județene. In viitorul apropiat, mai toți funcționarii vor fi in sprijinul cetațenilor… in fața unui calculator pentru a elibera documente și a efectua plați.…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) informeaza ca in data de 29 iulie 2020 incepe perioada electorala aferenta alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din data de 27 septembrie 2020. Principalele repere calendaristice ale acestei perioade sunt urmatoarele: 2 august - constituirea…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea pentru organizarea alegerilor locale. „Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru promulgarea Legii privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritațile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor masuri pentru buna organizare…

- Plenul Senatului ia in discutie, marti, in sesiunea extraordinara, doua proiecte privind data alegerilor locale, propunerea fiind 27 septembrie, potrivit Agerpres. Pe ordinea de zi de marti se afla doua proiecte pe aceasta tema - unul initiat de UDMR si altul de Guvern, ambele avand ca obiectiv stabilirea…

- Primaria comunei Albesti a atribuit contractul de executie lucrari pentru infiintarea unei gradinite cu program prelungit in comuna Cotu Vaii. Societatea care va executa lucrarile este Concas SA.Primaria comunei Albesti a atribuit un contract de executie lucrari pentru gradinita din comuna Albesti in…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea prin care in componenta organismelor electorale sunt incluse formatiunile politice care nu au constituit un grup parlamentar, dar au reprezentanti in cel putin una dintre Camerele legislative, potrivit Agerpres.Astfel, seful statului…

- AEP a anuntat ca a elaborat proiectul de lege pentru stabilirea datei alegerilor locale, care trebuie sa intre in vigoare pana cel tarziu la data de 29 iulie. Pentru a fi respectate prevederile legale, Autoritatea Electorala Permanenta propune 27 septembrie data alegerilor locale. „Autoritatea Electorala…