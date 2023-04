Guvernul a aprobat, in ședința de Guvern din data de 20 aprilie 2023, acordarea unui sprijin de urgența in valoare de peste 20 milioane euro pentru producatorii agricoli din sectorul cerealelor. Masura de sprijin are ca obiectiv acordarea unui grant producatorilor agricoli afectați de creșterea importurilor de cereale din Ucraina și reprezinta suma care se acorda pentru compensarea cheltuielilor angajate de producatorii agricoli din sectorul cereale pentru depozitarea in spații de depozitare pentru produse agricole proprii sau depozitarea in custodie la terți, a cantitaților de grau obținute din…