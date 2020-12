Spre 2021, cu speranța de mai bine Criza provocata de noul coronavirus continua inclusiv la nivel economic. Unul dintre efectele noii tulpini aparuta in Marea Britanie a fost caderea burselor europene, indicele paneuropean STOXX coborand cu aproape 2%, in timp ce la București indicele BET inregistra o scadere de 1,53%. Evident ca nu ne putem mira ca acțiunile BioNTech au crescut in schimb, cu 4,6%. La fel cum nu este de mirare faptul ca giganții tech au inregistrat creșteri importante la nivel global pe parcursul intregului an, ajungand ca GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) sa insumeze o valoare cumulata de 8.000 de miliarde… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

