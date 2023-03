Un nou tratament destinat migrenelor severe la adulți, sub forma unui spray nazal, produs de Pfizer, a fost aprobat de autoritațile sanitare americane. Potrivit unui studiu clinic, publicat in revista Lancet Neurology in luna februarie, medicamentul (Zavzpret) are efecte pozitive in reducerea durerii de tip migrene in circa 15 minute, chiar de la prima administrare a unei doze, anunța compania. ”Sub forma de spray nazal cu absorbtie rapida, Zavzpret ofera o optiune de tratament alternativa pentru cei care au nevoie de reducerea durerii, care nu pot lua medicamente pe cale orala, din cauza starii…