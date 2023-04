Stiri pe aceeasi tema

- Vinerea Mare: este ultima vineri din Postul Pastilor. Potrivit traditiei, este zi de post negru: nu se mananca și se bea doar apa. Pentru crestini, aceasta este ziua cand a fost rastignit pe cruce Fiul lui Dumnezeu si a fost pus in mormant. De asemenea, este ziua de pomenire a infricosatoarelor Patimi…

- Simbolul in forma de pește este foarte puțin cunoscut, dar acest semn poate fi vazut des pe foarte multe obiecte. Cuvantul grecesc pentru pește este "ichthys". Inca din secolul I, creștinii au facut un acrostih din acest cuvant: Iesous Christos Theou Yios Soter, adica Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,…

- ,,Sa nu se tulbure inima voastra; credeti in Dumnezeu, credeti si in Mine. In casa Tatalui Meu multe locasuri sunt. Iar de nu, v as fi spus. Ma duc sa va gatesc loc. Si daca Ma voi duce si va voi gati loc, iarasi voi veni si va voi lua la Mine, ca sa fiti si voi unde sunt Eu. Si unde Ma duc Eu, voi…

- Giorgiana Radu-Avramescu Ni se pare uneori ca viata-i prea trista. Ca fericirea semenilor o pune in umbra pe a noastra. Ni se pare ca iubirea ce-o primim nu-i pe masura celei daruite de noi. Ca imbratișarile ce ni se dau n-au intensitatea și sinceritatea celor pe care la randu-ne le oferim. De prea…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Intampinarea Domnului. Marea Sarbatoare a oprit ciuma din anul 542 La 40 de zile de la Naștere, Pruncul Iisus este adus la Templul din Ierusalim sa fie inchinat lui Dumnezeu, dupa randuiala Legii Vechi. Fiul lui Dumnezeu intrupat este purtat in brațe de catre Fecioara Maria și…