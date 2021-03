Spotify schimbă designul aplicaţiilor de desktop şi web Elementele de baza ale interfetei – fereastra principala de continut, meniul lateral si bara de redare – raman in continuare pilonii aplicatiilor de desktop si web, insa, sunt modificate in ideea facilitarii accesului mai rapid la functiile principale. Bara de cautare, plasata pana acum in fereastra principala de continut, a fost mutata in meniul lateral, intre Home si Library. Schimbarea este facuta in ideea de a aduce interfata web si de desktop la un numitor comun cu cele mobile. Pagina de cautare a fost si ea adusa la nivelul celei din aplicatiile mobile, avand rolul de a ajuta utilizatorii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

