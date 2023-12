Spotify anunţă concedieri de „aproximativ 17%” In trimestrul al treilea, grupul inregistrase un profit operational rar, gratie unei cresteri cu 26% a numarului de utilizatori activi, si un profit net de 65 de milioane de euro. „Sunt constient ca pentru multi, o reducere de o asemenea amploare poate fi o surpriza, avand in vedere recentul raport pozitiv privind rezultatele si performantele noastre”, a scris directorul general Daniel Ek intr-o scrisoare adresata angajatilor, consultata de AFP. Concedierile au ca scop „alinierea Spotify la obiectivele noastre viitoare si (pentru) a ne asigura ca suntem dimensionati corespunzator pentru provocarile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romanca Romina Gingașu, soția lui Piero Ferrari, proprietarul companiei care produce celebrele mașini de lux, a declarat ca angajații din companie (printre care și romani) de la femeia de serviciu la CEO vor primi anul acesta o prima de Craciun de 17.000 de euro. „Compania asta pentru mine e cea mai…

- Sute de elevi și preșcolari din municipiile Turda, Campia Turzii și comunele din arealul de deservire al CAA, au descoperit in cadrul programului ,,Saptamana Verde’’circuitul apei, prin intermediul Companiei de Apa Arieș. Pe parcursul saptamanii trecute, sute de copii și tineri au vizitat obiectivele…

- Federația Coaliția Natura 2000 a publicat o scrisoare deschisa (aici link-ul http://advocacy.natura2000.ro/index.php/2023/10/25/scrisoare-deschisa-proiecte-eoliene/) care reflecta opinia unui grup de ONG-uri de protecția naturii reunite sub cupola Coaliției Natura 2000, referitoare la decizia de a…

- Compania E-Distribuție Banat anunța noi intreruperi de curent in județul Arad, pe langa cele programate inițial pentru saptamana viitoare. „E-Distributie Banat a redus pe cat posibil... The post O serie suplimentara de intreruperi de curent, anunțate de E-Distribuție, pentru saptamana viitoare in județul…

- Google Podcasts ingroasa randul aplicatiilor si serviciilor inchise de companie in ultimii ani, fiind doar ultima dintr-un lung sir de produse trecute pe linia moarta. In acest caz, este vorba de o decizie strategica, prin care podcast-urile sunt mutate din aplicatia dedicata in YouTube Music. Google…

- Compania a transmis o scrisoare adresata autoritatilor romane cu privire la operationalizarea aeroportului Brasov in vederea extinderii programului de lucru si aprobarea capabilitatilor tehnice. Aeroportul Brasov a fost deschis publicului la data de 15 iunie 2023. Operatorii privati de pe aeroportul…

- Philip Morris International anunța o investiție de 3 milioane de dolari in Republica Moldova. Contractul a fost semnat la finalul lunii august, iar procesul de producție urmeaza sa inceapa chiar din acest an. Compania urmeaza sa investeasca in echipamente specializate pentru fabrica „Tutun-CTC”,…

- Philip Morris International anunța creșterea la peste 730 de milioane de dolari a investiției in transformarea fabricii din Otopeni. Investiția suplimentara de peste 130 milioane de dolari va fi facuta pana la finele anului 2024.Philip Morris International (PMI) anunța un nou val de investiții, iar…