Spotify a şters peste 100 de episoade din podcastul lui Joe Rogan Controversa din jurul podcastului lui Joe Rogan continua, iar acesta a fost nevoit sa isi ceara scuze de doua ori intr-o singura saptamana. Spotify a inceput sa stearga episoade din podcastul Joe Rogan Experience de vineri, iar la ultima numaratoare daduse jos 113 episoade. In prima faza 70 au fost descoperite drept sterse de Gizmodo, apoi 100 de Engadget si numarul tot creste. In mod inedit episoadele nu sunt legate de Covid-19 si controversele provocate de atitudinea lui Rogan fata de vaccin. Joe Rogan a fost afectat de controverse de la inceputul acestui an, dupa ce in 2021 a refuzat sa se… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

