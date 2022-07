Spotify a avut un trimestru excelent şi lansează un nou playlist Platforma suedeza de streaming numara acum 188 de milioane de abonati la versiunea premium, dupa ce a crescut cu 14% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Cu o crestere anuala de 19%, numarul celor care folosesc versiunea gratuita a serviciului a ajuns la 433 de milioane. Cresterea a depasit asteptarile companiei si este, conform datelor oficiale, cea mai mare inregistrata vreodata de Spotify in al doilea trimestru. Spotify continua sa mearga pe pierdere, o pierdere pe care si-o asuma in numele cresterii numarului de abonati. 125 de milioane de euro a pierdut serviciul de streaming in al doilea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

