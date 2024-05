Stiri pe aceeasi tema

- Premierul slovac Robert Fico a fost mutat la Bratislava, la doua saptamani dupa ce a fost grav ranit intr-o tentativa de asasinat. El a fost transportat din orașul Banska Bystrica pentru a-și continua recuperarea in capitala țarii, potrivit presei locale, relateaza BBC.In varsta de 59 de ani, politicianul…

- Premierul Slovaciei, Robert Fico, se afla in stare grava la spital, dupa ce un barbat de de 71 de ani l-a impușcat in momentul in care a trecut prin mulțime. Prins de politie, Juraj Cintula a afirmat ca „nu este de acord cu politica Guvernului”. Juraj Cintula, atacatorul lui Robert Fico, a fost membru…

- Numeroși lideri europeni au transmis mesaje dupa tentativa de asasinat din Slovacia. Este un atac impotriva democrației, a fost concluzia liderilor. Premierul slovac Robert Fico a fost impușcat in abdomen in timpul unui eveniment public.

- Robert Fico, premierul Slovaciei, a fost ranit miercuri, dupa ce mai multe focuri de arma au fost trase asupra acestuia. Incidentul a avut loc dupa o reuniune a cabinetului slovac, cand premierul Fico a ieșit in public, potrivit presei din Slovacia. Acum, premierul slovac este transportat la spital.…

- Premierul Slovaciei, Robert Fico, a fost impușcat. Acesta a fost impușcat in orașul Handlova, unde avea loc o ședința de guvern, relateaza presa slovaca. El... The post Tentativa de asasinat. Premierul Slovaciei, Robert Fico, a fost impușcat appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Robert Fico, premierul Slovaciei, a fost ranit miercuri, dupa ce mai multe focuri de arma au fost trase asupra acestuia. Incidentul a avut loc dupa o reuniune a cabinetului slovac, la Bratislava, cand premierul Fico a ieșit in public, potrivit presei din Slovacia. Acum, premierul slovac este transportat…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) anunța ca a dejucat planurile unei rețele de agenți ruși care complotau pentru a-l asasina pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski și pe alți oficiali guvernamentali, relateaza Reuters și Ukrainska Pravda. Anunțul a fost facut marți, in ziua in care președintele…

- Tentativa bancii austriece Raiffeisen de a-și vinde businessul din Rusia este aproape de un nou eșec, dupa ce Banca Centrala Europeana a indicat ca intenționeaza sa impuna reduceri semnificative ale activitații, potrivit agenției Bloomberg. Dupa ofensiva totala a Rusiei impotriva Ucrainei, declanșata…