- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anuntat ca, in cadrul sedintei de Guvern de miercuri, a fost adoptat in prima lectura un memorandum in baza caruia toate ministerele vor trebui sa prezinte propria viziune in privinta salarizarii in sistemul public. "Am solicitat tuturor ministerelor de linie sa prezinte…

- Ministerul Muncii a propus ca nivelul salariul minim brut pe economie sa fie de 2.300 de lei, iar daca va fi necesar sa fie acordate sporuri, acestea sa nu depaseasca 20% din nivelul salariului de baza, a anuntat, ministrul Muncii Raluca Turcan, miercuri, la finalul sedintei de Guvern.

- Ministrul Muncii a ieșit in fața presei miercuri dupa-amiaza, dupa ședința de Guvern, cu precizari, intre altele, despre proiectul privind legea salarizarii in sistemul public. ”Am solicitat tuturor ministerelor de linie (…) sa prezinte propria viziune in privința salarizarii in sistemul public, plecand…

- Legea bugetului care va fi trimisa in Parlament va conține o serie de taieri drastice. Potrivit unor surse din Guvern, citate de presa centrala, se pare ca vor fi eliminate voucherele de vacanța pentru bugetari in anul 2021, in condițiile in care nu au fost cheltuite cele din anii 2019 și 2020. De asemenea,…

- UPDATE Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat, joi, ca cinci milioane de pensii vor fi recalculate in urmatoarele 18 luni, aceasta evaluare fiind prima dupa cea realizata in perioada 2005 – 2010. „Am vazut ce inseamna ca unii romani sa fie mai egali decat alții”, a spus Turcan. Raluca Turcan a anunțat,…

- Premierul Florin Citu a afirmat ca salariile bugetarilor au fost plafonate la nivelul din decembrie 2020, printr-o Ordonanta de Urgenta adoptata miercuri de Guvern, precizand ca in acest nu au fost micsorate veniturilor celor din sistemul public si nici acum nu au fost taiate venituri. “Se…

