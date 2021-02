Situație revoltatoare la Lețcani, spitalul modular suport COVID, care a costat 13 milioane de euro din bani publici și care este inchis de mai bine de trei saptamani. Personalul medical primește in continuare sporuri urișe, de 135% și salarii de zeci de mii de lei, potrivit REPORTERIS, in condițiile in care toți pacienții au fost […] The post Sporuri de 135% și salarii de zeci de mii de lei la Spitalul Lețcani care este gol de 22 de zile. Directorul Spitalului de Infecțioase: “Fac dezinfecție!” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .