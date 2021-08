Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean face o extrem de așteptata infuzie de capital in sportul timișean. Instituția a alocat 2.195.000 lei, fonduri nerambursabile, pentru 18 proiecte ce se vor desfașura in acest an in județul nostru. Este vorba despre inițiative declarate eligibile in cadrul Agendei sportive, program…

- Un numar de 18 proiecte din domeniul sportului din judetul Timiș vor beneficia de fonduri nerambursabile in valoare de 2,195 milioane de lei. Acestea au fost declarate eligibile in cadrul Agendei sportive, program de finanțare derulat anual de Consiliul Județean Timiș. Conform regulamentului, au fost…

- Banca Transilvania sustine educatia prin Skills & Education, singurul program de creditare cu garantie externa din partea Fondului European de Investitii (FEI), destinat afacerilor din domeniul educatiei, conform unui comunicat al bancii. Potrivit sursei citate, pot lua finantare gradinite,…

- Sindicatul Europol condamna legile „prost facute” din Romania si spune ca amenzile aplicate de Politia Romana sunt degeaba, atata timp cat contravenientii nu le platesc. Institutia face referire la un barbat care a mers pe banda de urgenta si a spus ca a acumulat amenzi in valoare de aproximativ 80.000…

- 335 de proiecte au fost depuse la Consiliul Județean Timiș, in cadrul programului TimCultura 2021, prin care se poate obține finanțare nerambursabila pentru evenimentele culturale din județ in 2021. Instituția ofera finanțare de 4,4 milioane de lei.

- Organizatorii de evenimente sportive pot depune proiecte pentru finanțare de la CJ Timiș, prin „Agenda sportiva 2021”. Instituția ofera 3 milioane de lei din bugetul local pentru evenimente de acest fel și exista și un ghid de finanțare pentru cei interesați, care trebuie sa fie persoane juridice.

- Agenția Servicii Publice a venit cu o reacție la declarația deputatul Platformei DA Vasile Nastase, precum ca angajații Agenției Servicii Publice (ASP) obțin lunar 2 milioane de euro de pe urma procesului de eliberare a permiselor de conducere. In cadrul emisiunii „Cutia Neagra” de la TV8, legislatorul…