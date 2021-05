Stiri pe aceeasi tema

- Boxerul roman Ionut Baluta a fost invins la puncte de irlandezul Michael Conlan, vineri seara, in meci pentru titlul vacant WBO International la categoria super cocos, intr-o gala profesionista desfasurata la Londra. Baluta ''Il Capo'' (27 ani) a facut un meci excelent, a lovit de doua ori…

- Ca reacție a publicarii unor informații neadevarate ce afecteaza grav imaginea handbalului romanesc și a capitanului echipei naționale, comunicam urmatoarele: Cristina Neagu, capitanul echipei naționale: „Sportul se joaca pe teren. Terenul este locul unde victoriile și infrangerile se succed și doar…

- Anton Netolitzchi face parte din galeria celor mai importanti jucatori din istoria baschetului romanesc.Sportul romanesc este din nou in doliu, dupa ce s a stins din viata, la 63 de ani, Anton Netolitzchi, fost mare baschetbalist international, cel mai titrat jucator din istoria CSA Steaua Bucuresti.Anton…

- Seara de duminica a fost una plina de acțiune, producții prorpii și audeințe pe masura. Principalii pretendenți la numarul unu in audiențe, au fost, ca de obicei, Antena 1, Pro TV și Kanal D. Fiecare au avut parte de telespectatori, dar datele de audiența au revelat cine a fost caștigatorul serii de…

- Diana Șoșoaca a declarat ca Facebook este condus de autoritați neomarxiste și blocarea accesului la contul ei demonstreaza incalcarea dreptului la exprimare. Florin Cițu, deranjat de liderii de sindicate: Cum se intampla ca sunt aceiași de 30 ani? Diana Șoșoaca spune ca aceasta acțiune nu…

- Daca pana acum Alex Bodi era in culmea fericirii și in plin amor nebun, revine la problemele cu poliția. Se știe ca este deja implicat intr-un dosar greu, fiind unul din suspecți. Dar peste asta, a mai venit inca una. De mai bine de jumatate de an Alex Bodi a avut procese cu cei de […] The post Alex…

- Noua veste importanta pentru șoferi! Cați bani ar putea sa plateasca pentru locul de parcare de acum? Toți conducatorii auto trebuie sa ia asta la cunoștința. Care sunt noile modificari? Veste pentru șoferi. Cat ar putea sa plateasca pentru locul de parcare? Bucureștenii cu mașini urmeaza sa-și faca…