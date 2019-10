Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE, ora 10:33 – Deputatul Marian Ionut Stroe, propus pentru a ocupa functia de ministru al Tineretului si Sportului in Guvernul Orban, a primit, miercuri, aviz favorabil din partea Comisiilor pentru Invatamant, Stiinta, Tineret si Sport din Camera Deputatilor si Senat. Decizia a fost luata cu 18…

- Liderul grupului PSD din Camera Deputatilor, Alfred Simonis, a declarat, miercuri, ca votul in Parlament pentru Guvernul Orban va avea loc, cel mai probabil, pe 4 noiembrie, dar sunt "sanse mici" ca acesta sa fie i...

- Parlamentul Italiei a votat marti reducerea numarului membrilor sai cu mai mult de o treime, in cadrul unei reforme promovate de Miscarea 5 Stele (M5S) ce ar putea avea un impact major asupra spectrului politic italian, transmite Reuters potrivit Agerpres. Legea, care a fost sustinuta de aproape…

- Legea, care a fost sustinuta de aproape toate partidele politice, cere ca numarul de locuri in camera inferioara a legislativului italian (Camera Deputatilor) sa fie redus de la 630, in prezent, la 400, iar in camera superioara (Senat) de la 315, in prezent, la 200. M5S a mentionat ca reducerea,…

- Vesti proaste pentru cei care primesc pensii speciale. Initiativa legislativa prevede impozitarea pensiilor de pana la 10.000 de lei cu 10%, veniturile provenite din pensii ce depasesc 10.000 de lei urmand sa fie impozitate cu 90%. Citeste si NOUA LEGE A PENSIILOR. Ce trebuie sa faca pensionarii…

- "O sa propun alti trei, tot de la ALDE, nu o sa poata sa excluda toata organizatia. Eu cred ca domnul Tariceanu va analiza foarte bine acest lucru, este clar ca nu avut o decizie care sa intruneasca unanimitate in cadrul ALDE, vedem din ce in ce mai multi membri ALDE care sustin cooperarea si acest…

- Camera Deputatilor a respins, miercuri, cu 177 de voturi "pentru", unul "contra" si doua abtineri, proiectul de lege pentru gratierea unor pedepse si a unor masuri educative privative de libertate, transmite Agerpres. Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a anuntat, inainte de vot, ca Guvernul sustine…

- Votul in plen va avea loc miercuri, iar Camera Deputatilor este forul decizional.Proiectul prevede ca se gratiaza in intregime pedepsele cu inchisoare de pana la 5 ani. Proiectul a fost initiat de Guvernul Grindeanu in 2017 si adoptat in acelasi an de Senat. loading...