- Comisia Europeana a aprobat luni un ajutor de 100 de milioane de euro pentru cinci tari din Uniunea Europeana, printre care Romania, afectate de afluxul de cereale din Ucraina, a anuntat executivul european care a detaliat un plan separat de ajutor pentru celelalte 22 de state membre, relateaza AFP.…

- Complexul Sportiv de Natație din Otopeni gazduiește, intre 10-17 iunie, intrecerile turneului final al Campionatului Mondial masculin de polo pe apa rezervat jucatorilor sub 20 ani. Sferturile de finala s-au disputat joi 15 iunie: Spania – Grecia 10-11 dupa penalty-uri, Ungaria – Italia 9-5, Muntenegru…

- Romania are cei mai mulți tineri de 18-24 de ani din UE care renunța la școala, cu o rata de 16%, in timp ce rata de parasire timpurie a școlii a scazut in Uniunea Europeana pana la 10% in anul 2022, potrivit datelor publicate, marți, de Eurostat. Ponderea „parasirii timpurii a școlii” (tineri cu varste…

- Nationala de polo a Romaniei a debutat, vineri, cu doua victorii in grupa A a turneului de calificare la Cupa Mondiala, gazduit de Berlin. Tricolorii au invins Iran si Kazakhstan. In primul meci al zilei, Romania a trecut de Iran, cu scorul de 15-4, iar in cea de-a doua partida a dispus de Kazakhstan,…

- Pianistii Mihailescu vor sustine, sambata, recitalul inedit "4te PIANO", la patru, sase si opt maini, cu lucrari cu caracter dansant, la unul sau doua piane, informeaza un comunicat al Filarmonicii "George Enescu" a transmis Agerpres.Dragos si Manuela Iana Mihailescu formeaza un duo pianistic deja…

- 65 de sportivi, baieți și fete, din 12 țari, au raspuns provocarii Central European Padel Tour (CEPT), competiție a profesioniștilor din Europa. Sportivi profesioniști din Cehia, Croația, Germania, Italia, Moldova, Polonia, Romania, Serbia, Slovacia, Spania, Tunisia și Ungaria vor evolua pe cele cinci…

- Ministerul Afacerilor Externe a devenit in ultimii trei ani agenția de turism a ministrului Bogdan Aurescu fapt pentru care a decontat cheltuieli de deplasare de peste 160.000 de euro. 165.000 de euro pentru 95 de deplasari externe ale lui Bogdan Aurescu In decursul ultimilor trei ani, ministrul Afacerilor…