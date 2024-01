Stiri pe aceeasi tema

- Regina Margrethe a II-a a Danemarcei va abdica in 14 ianuarie, dupa 52 de ani pe tron ​​și va fi succedata de fiul ei cel mare, prințul moștenitor Frederik, a anunțat ea duminica, potrivit Reuters. Cel mai longeviv monarh din Europa, regina Danemarcei, spune ca va abdica in ianuarie, dupa 52 de ani…

- Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) a acordat asistența juridica sindicatului de banci in legatura cu modificarea și prelungirea pana in 2026 a facilitaților de credit pentru capital de lucru in valoare de 150 de milioane USD pentru ALRO S.A., unul dintre cei mai mari producatori de aluminiu…

- Marco Ottolini, directorul sportiv al clubului Genoa, face dezvaluiri despre negocierile privind un posibil transfer in Premier League al lui Radu Dragușin: „E un jucator excelent și exista multe echipe cu care avem contacte saptamanal, dar pentru mercato din ianuarie nu avem nicio discuție”. Pe masura…

- Un scandal legat de o presupusa legatura amoroasa a prințului Frederik al Danemarcei și modelul spaniol Genoveva Casanova, petrecut luna trecuta in Spania, zguduie Casa Regala a Danemarcei. Revista spaniola „Lecturas” a publicat „imagini exclusive” care sugereaza ca prințul Frederik al Danemarcei…

- Romania, o țara plina de livezi, ajunge sa importe zeci de mii de tone de mere, mai ales in lunile de iarna, primavara și la inceputul verii. Deși suntem in top șapte producatori de mere din Europa, am importat in primele cinci luni din 2023 peste 66.000 de tone de mere.

- Grupul german Volkswagen nu are in prezent planuri pentru o alta fabrica de baterii pentru vehiculele electrice, a anuntat miercuri presedintele Oliver Blume, dupa discutiile de saptamana aceasta cu oficiali guvernamentali din Cehia, transmite Reuters."Pe baza conditiilor de pe piata, inclusiv evolutia…

- Liderii Mișcarilor Olimpice din Europa s-au reunit la Istanbul pentru cea de-a 52-a Adunare Generala a Comitetelor Olimpice Europene (EOC), la care participa peste 300 de reprezentanți ai comunitații olimpice de pe continent. Din partea Comitetului Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova sint…