- Victoria Azanreka (32 de ani, 25 WTA) a vorbit despre scandalul iscat in jurul lui Novak Djokovic (34 de ani, 1 ATP) la Australian Open. Bielorusa, dubla campioana la Australian Open, a vorbit despre situația provocata de Djokovic și a avut o parere categorica, spunand ca vaccinarea impotriva COVID-19…

- Consiliul Director al Federatiei Australiene de Tenis (Tennis Australia) si-a anuntat sustinerea pentru blamatul sau director executiv Craig Tiley, caruia i se cere demisia dupa expulzarea liderului mondial ATP, Novak Djokovic, din Australia, transmite Reuters, informeaza Agerpres. Media australiana…

- Liderul ATP, sarbul Novak Djokovic, ar putea sa se confrunte cu un mediu ostil atat in tribune cat si in afara arenei daca i se va permite sa joace la Australian Open, dar un fost membru al staff-ului sau considera ca Nole poate face fata acestor provocari, scrie Reuters, citat de Agerpres. In timp…

- Asociatia Tensimenilor Profesionisti (ATP) a reacționat oficial pentru prima oara dupa ce Novak Djokovic a câștigat, luni, procesul prin care îi fusese interzisa intrarea în Australia din cauza problemelor cu viza, liderul mondial fiind nevaccinat anti-Covid. "ATP respecta…

- Rafael Nadal a comentat pe marginea poveștii care ține primele pagini ale site-urilor de știri din intreaga lume. Intregul șir al evenimentelor relaționate de anularea vizei lui Novak Djokovic a fost descris drept ”un circ”. Spaniolul a calificat controversa creata jurul lui Djokovic drept ”un circ”.…

- Novak Djokovic a castigat procesul privind anularea vizei de intrare in Australia, iar liderul mondial ATP a fost deja eliberat din detentia pentru imigranti unde si-a petrecut ultimele zile. #BREAKING: Federal Circuit Court judge Anthony Kelly has ordered the immediate release of tennis world no.1…

- Tenismanul rus Daniil Medvedev, numarul 2 mondial, si-a confirmat prezenta la Australian Open, primul turneu de Mare Slem al anului, programat in luna ianuarie, in timp ce participarea campionului en titre, sarbul Novak Djokovic, ramane in continuare incerta, informeaza Reuters. Medvedev, invins…