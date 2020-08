SPLDP își mai ia utilaje pentru drumuri SPLDP Dolj SA, Societatea pentru Lucrari de Drumuri și Poduri deținuta de Consiliul Județean Dolj, iși marește parcul auto. Societatea care se ocupa de intreținerea, repararea și deszapezirea drumurilor județene din Dolj mai vrea sa cumpere trei utilaje noi. Este vorba de doua buldoexcavatoare și un autogreder, pentru care a lansat, la inceputul saptamanii, procedura de achiziție publica. Potrivit anunțului de participare la licitație , cele trei utilaje au fost estimate la valoarea de 2.310.000 lei. Ofertele sunt așteptate pana la data de 23 septembrie, criteriul de atribuire a contractului de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

