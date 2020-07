Spitalul Motru, propus ca unitate medicală pentru suspecți COVID Autoritațile județene vor sa transforme Spitalul din Motru in unitate medicala suport pentru suspecții de coronavirus. Este vorba de persoanele care sunt testate și este necesar sa fie ținute intr-un spațiu adecvat pana la primirea rezultatului. Singurul spital care indeplinește condițiile pentru a primi astfel de persoane este cel din Motru, dat fiind faptul ca are saloane dotate cu baie proprie. Potrivit prefectului demisionar de Gorj, Cristinel Rujan, autoritațile sanitare se așteapta la o creștere a numarului de persoane infectate. Astfel, nu este exclus ca numarul de paturi din spitale sa… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

