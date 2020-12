Medicii de la unitatea medicala din București susțin ca barbatul de 81 de ani, care in acest moment este internat la ATI in stare grava, a avut suspiciune de COVID inca de la inceput, dar ca cele doua teste negative inițiale au putut semnifica o eroare.Cand Libertatea a publicat cazul barbatului de 49 de ani, infectat in noiembrie cu 4 germeni nosocomiali cat timp a fost internat in Spitalul Militar Central (SMC) și decedat mai apoi in Germania, SMC a reacționat invocand confidențialitatea datelor medicale.Dupa publicarea altui caz, in care un pacient de 81 de ani a ajuns intubat și in stare critica,…