Stiri pe aceeasi tema

- Concursul pentru ocuparea a 18 posturi de asistent medical la Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou" Suceava s-a incheiat cu ramanerea a 8 posturi de asistent principal vacante, deoarece nici un candidat pentru acestea nu a trecut de proba scrisa.La concurs au fost inscriși 118 ...

- Benone Sinulescu ar fi cazut in propria locuința și a fost dus la un centru de ingrijire, joi.Ionuț Pavel, fost impresar al artistului, a declarat ca Sinulescu risca sa moara și ca familia nu l-a transferat la spital. ”El ar o problema și ea trebuie rezolvata. Nu a fost dus la Urgențe, ci la o clinica…

- Potrivit realitateadegorj.net, medicul ar fi suspectat ca cerea bani de la pacienti pentru a-si face meseria.In urma audierilor, Gheorghe Neața a fost reținut pentru 24 de ore.Informația a fost confirmata de Inspectoratul Județean de Poliție (IPJ) Gorj, care a afirmat, pentru presa locala, ca, la acest…

- Rata de promovare a absolvenților de liceu din Bistrița-Nasaud care au susținut examenul de Bacalaureat este de aproape 65% inainte de contestații. Niciun candidat nu a obținut media 10. Ministerul Educației a publicat astazi, 5 iulie, pe site-ul dedicat rezultatele obținute de absolvenții studiilor…

- Doi elevi au reusit performanta de a obtine media 10 la Bacalaureat, in Vrancea, judetul inregistrand o rata de promovare de 64.82 la suta. Una dintre mediile de 10 a fost obtinuta de o eleva de la Colegiul National Al. Ioan Cuza din Focsani, iar cea de-a doua de un elev de la Colegiul Unirea.…

- 193 de candidați au susținut astazi, 25 iunie, proba de Limba materna germana și 125 proba de Limba materna maghiara. Nu au fost semnalate nici astazi, la ultima proba scrisa, incidente și nici un candidat nu a fost eliminat din examen pentru frauda sau tentativa de frauda. Primele rezultate vor fi…

- Se ridica restricțiile in Portugalia. De vineri aceasta țara renunța la starea de urgența. Președintele Marcelo Rebelo de Sousa a anunțat ca evenimentele publice urmeaza sa fie reluate incepand de saptamana viitoare. Starea de urgenta a fost impusa in Portugalia in noiembrie 2020. „Am decis sa nu reinnoiesc…

- Conducerea Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu a decis suspendarea tuturor angajarilor fara concurs. Este vorba in special de angajarile care trebuia sa fie realizate la Compartimentul ATI COVID din cadrul Secției Boli Infecțioase. Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu a scos in ultimele…