Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Timișoara scoate la concurs 32 de posturi vacante de execuție. Se cauta un asistent medical principal și patru asistenți medicali, care sa aiba studii medii absolvite cu diploma specialitatea asistent medical. Principalul trebuie sa aiba minimum doi ani vechime in munca, iar cei…

- Potrivit site-ului oficial BRD ne arata oferta de munca disponibila in aceasta perioada, precum si profilurile profesionale si de personalitate cautate de angajatori. BRD angajeaza pe postul de Suport Gestiune Contracte. Candidatul potrivit pentru acest post are cunostinte de Factoring, stie sa lucreze…

- O tanara iși cauta tatal care a disparut cu un an in urma. Potrivit fiicei acestuia, Bianca Cuier, tatal ei avea domiciliul in Baia Mare „dar inainte sa dispara lucra in Satu Mare și statea la casa parinteasca din Poiana Codrului”. Iata mesajul postat pe Facebook de catre Bianca Cuier: „A trecut un…

- Ristorante San Marco, situat in Centrul Vechi al Municipiului Targoviste, angajeaza personal, cu sau fara experienta, dupa cum urmeaza: Barman, Post-ul Echipa Ristorante San Marco cauta noi colegi! Vezi posturile disponibile apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Bosch va face interviuri direct in fabrica la Cluj. Angajari masive de operatori și ingineri Liderul global in furnizarea de tehnologii si servicii Bosch a anunțat ca va organiza doua acțiuni de recrutare de personal pentru fabrica sa de la Jucu. Prima acțiune va avea loc în 17 martie, în…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Argeș a afișat locurile de munca valabile de miercuri, 7 martie. Printre acestea, cele mai multe oferte de angajare sunt oferite de Spitalul Municipal Campulung. 27 de posturi sunt scoase la concurs: asistent med. principal generalist pl, infirmier…

- Firma din Pitești cauta sa angajeze urgent personal CALIFICAT cu sau fara experiența in domeniul instalațiilor de apa, canal, termice-sanitare și gaze! Pentru mai multe detalii: Email: [email protected] Telefon: 0248 610 145

- Angajatori din 15 state europene au aproape 700 de posturi vacante in reteaua Eures, cele mai multe fiind in Spania, Germania si Danemarca. In Spania sunt disponibile 164 de locuri de munca pentru agricultori, sudori si tehnicieni, in timp ce in Germania sunt 105 locuri de munca pentru soferi de camion,…