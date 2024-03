Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul de Recuperare Borsa (JUD.MARAMURES) scoate la CONCURS in conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 166/2023, urmatoarele posturi contractuale de execuție, vacante de medici, cu norma intreaga – 7 ore/zi, perioada nedeterminata: – un post de medic specialist confirmat in specialitatea medicina…

- Spitalul Judetean Targoviste angajeaza medici specialisti si medici rezidenti anul V, specialitatea Medicina de urgenta, iar la concurs sunt scoase sase posturi, se arata pe site-ul unitatii medicale.

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sfantul Apostol Andrei" Constanta scoate la concurs in conformitate cu Ordinul Ministerului Sanatatii nr.166 2023 modificat prin Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 112 2024 urmatoarele posturi vacante din cadrul Sectiei Clinice Pediatrie:ndash; 2 posturi cu norma…

- Spitalul Județean de Urgența Targoviște are nevoie urgenta de mai mulți medici in aceasta perioada! Cea mai mare unitate spitaliceasca din județul Dambovița a scos la concurs, in aceasta perioada, 4 posturi de medic specialist și 2 posturi de medic rezident – anul V – in specialitatea Medicina de Urgența.…

- Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta organizeaza concurs la sediul unitatii din Constanta, Bld.Ferdinand nr.100, pentru ocuparea functiilor contractuale de executie vacante, perioada nedeterminata in baza H.G. nr.1336 2022 cu modificarile si completarile ulterioare, respectand prevederile O.U.G.…

- Potrivit unui anunț postat pe site-ul propriu, Serviciul de Ambulanta Judetean Buzau organizeaza concurs pentru ocuparea a doua posturi vacante de asistent medical generalist. Angajarea se va face pe perioada nedeterminata, iar cele doua posturi sunt vacante in cadrul compartimentului Asistența medicala…

- Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta scoate la concurs, in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sanatatii nr.166 2023 si ale Ordinului nr.3305 2023 privind modificarea alin. 1 si 2 , respectand prevederile O.U.G.115 2023, postul vacant, de executie, perioada nedeterminata: ndash;…