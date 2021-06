Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata dimineata, o avertizare de ploi, furtuni violente si grindina in toata tara. Pana la ora 23.00, instabilitatea atmosferica se va accentua si se va extinde in toate regiunile. Nici in urmatoarele 4 saptamani, vremea nu se anunta mai buna.

- Vreme rea pe litoral unde ploaia și grindina au stricat planurile de vacanța puținilor turiști care se incumeta sa mearga in vacanța in aceasta perioada. Vantul puternic a rasturnat o barca cu panze pe lacul Siutghiol.

- Incepand de miercuri, ploile și furtunile pun din nou stapanire pe Romania. Furtunile violente apar cu precadere in regiunile sudice, dar si zona montana. Temperaturile maxime se vor situa intre 22 si 30 de grade.

- Vant puternic astazi la Constanta. Vantul puternic de astazi de la Constanta, a smuls plasa montata pe cladirea Cazinoului din Constanta.Plasa imprimata mesh montata pe schela are, in primul rand, rol de protectie si este obligatorie in cazul santierelor aflate in aglomerari urbane.Putem spune ca vantul…

- Vantul va avea intensificari sustinute, marti, intre orele 6.00 si 23.00, in majoritatea zonelor tarii, inregistrand viteze de peste 50-60 de kilometri pe ora si chiar de 70-80 de kilometri pe ora in Transilvania, Oltenia si Muntenia. Potrivit meteorologilor, sunt asteptate cantitati de apa insemnate…

- Vremea ramane capricioasa și luni. Vor fi innorari temporar accentuate, averse si descarcari electrice in jumatatea de vest si, local, in rest. Cantitatile de apa vor depasi pe arii restranse 15…20 l/mp. Izolat va cadea grindina. Vantul va sufla slab si moderat, trecator cu unele intensificari, iar…

- Un incendiu puternic a afectat, miercuri, cinci gospadarii din localitatea Voievodeasa, in judetul Suceava. Vantul puternic si distanta mica dintre case a propagat focul. Potrivit ISU Suceava, incendiul a izbucnit la un grup sanitar din lemn, lipit de șura unei gospodarii, cel mai probabil din cauza…

- Pompierii timișeni au avut mult de lucru in ultimele 24 de ore. Pe langa incendii și asigurarea masurilor PSI in cazul a trei accidente rutiere, ei au fost chemați sa taie și ridice mai mulți copaci doborați de vantul puternic, in localitațile Timișoara și Giroc. The post Vantul puternic a rupt copaci,…