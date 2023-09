In 2020, neglijența și bataia de joc a administrației județene PSD au dus la un incendiu ucigaș, care a cutremurat țara. Dupa multe promisiuni și investiții de milioane de euro care nu au nicio finalitate, proiecte blocate și indiferența criminala a celor responsabili, iata-ne din nou fața in fața cu realitatea crunta: ruina Spitalului Județean […] Articolul Spitalul Județean de Urgența, imaginea dezastrului PSD apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman .