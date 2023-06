Spitalul Huși caută un vistier capabil, care să aibă pricepere în a gestiona bugetul! RECRUTARE CU CANTEC… In toiul problemelor cauzate de gestionarea iresponsabila a bugetului de la spitalul Huși, din care doar 4% se aloca pentru medicamente și alte materiale sanitare necesare tratarii pacienților, restul – 96%, mergand pe salarii și utilitați, instituția s-a gandit sa dreaga situația. Concret, s-a pus la cale organizarea unui concurs pentru recrutarea […] Articolul Spitalul Huși cauta un vistier capabil, care sa aiba pricepere in a gestiona bugetul! apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

