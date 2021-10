Spitalul Foișor: Reanimarea-ATI a fost evacuată de urgență pentru menținerea siguranței actului medical Secția de ATI a Spitalului de Ortopedie-Traumatologie Foișor din București a fost evacuata, pentru nebulizare, deoarece a avut pacienți cu germeni multirezistenți și coronavirus, spune conducerea unitații medicale. “Din motive de suprasolicitare a circuitelor de siguranța in rezolvarea unor pacienți cu patologie septica severa, in stare grava, cu germeni multirezistenți – inclusiv pacienți internați sau pozitivați COVID-19 in cursul tratamentelor chirurgicale – s-a impus necesitatea (rezolvata in acest moment) evacuarii ATI pentru nebulizare virucida și bactericida și derularii unor operațiuni… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

