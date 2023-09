Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Spitalului de Urgenta Floreasca, medicul Bogdan Oprita, afirma, joi seara, ca ore intregi de inregistrari sunt vizionate, pentru a stabili pe unde si cum a intrat in spital tanarul cunoscut sub apelativul Maru, parte din cercul lui Vlad Pascu, autorul accidentului mortal din…

- Doctorul Tudor Ciuhodaru nu exclude atacuri și in farmacii pentru procurarea de medicamente folosite ca droguri. Medicul spune ca persoanele dependente de droguri, aflate in sevraj, sunt capabile de reacții anormale, unele ajungand chiar la trafic și crima. ”E foarte grav, au ajuns deja ca astfel de…

- Au aparut imagini incredibile cu momentul in care dealerul lui Vlad Pascu, tanarul care a produs tragedia din localitatea 2 Mai, a dat spargerea la farmacia Spitalului Floreasca. In aceasta dimineața, el a fost saltat de mascați, la cateva ore dupa ce s-a filmat pe un bulevard din Bucuresti in timp…

- Tudor Duma, tanarul suspectat ca ii furniza droguri lui Vlad Pascu, este acuzat ca ar fi spart farmacia Spitalului Floreasca, cu putin timp inainte de a fi ridicat si dus la DIICOT pentru audieri.

- Un barbat a dat, in cursul nopții, spargerea la farmacia Spitalului Floreasca din București. Potrivit surselor noastre, acesta ar fi Tudor Duma, zis Maru, presupusul dealer de droguri al lui Vlad Pascu, tanarul drogat care a comis accidentul din 2 Mai. In interiorul farmaciei, Tudor Duma a luat un marker…

- Intamplare incredibila. cat se poate de reala. Un tanar din anturajul lui Vlad Pascu, autorul accidentului de la 2 Mai, soldat cu moartea a doua persoane, a intrat in Spitalul Floreasca, in nopatea de miercuri spre joi, pentru a cauta medicamente ca sa se drogheze si a postat imaginile pe o retea de…

- Vestea buna transmisa de Oprița este ca unul dintre pacienți urmeaza sa fie externat vineri. ”Ieri noapte (miercuri - N.R.), in jurul orei 23, a incetat din viata unul dintre lucratorii din acea statie, cel care avea peste 90 la suta arsuri pe suprafata corpului, starea lui fiind foarte grava, inca…

- UPDATE 6:00 - PLANUL ROȘU, DEZACTIVAT DUPA MAI BINE DE 9 OREPlanul Rosu de Interventie a fost dezactivat la Crevedia, unde au avut loc explozii la o statie GPL, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita.Bogdan Popescu, de la ISU Dambovita, a precizat la fata locului ca in total…